港股普遍下跌，恒指幾乎蒸發周一升幅打回原形；熱炒的汽車、新能源、紡織服飾、航運物流等個別股份有回吐，但調整幅度溫和，形勢不太差。雷蛇（1337）是科技股中少數逆市創52周新高股份，可以留意。

恒指昨低開133點後下滑，以近全日低位收市，收報24158點，跌508點或2.06%；國指跌1.60%。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌1.33%、1.51%，表現勝過恒指。大市成交1305億元，與60天平均相若。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率20比80，跌逾3%佔下跌股份兩成多；陽燭對陰燭為22比78，大市普遍下跌，沽盤積極但壓力不算太大，甚至不少股份逆市上升。本報數據庫追蹤的30個行業，金屬及礦石、汽車及相關靠穩升0.5%，其他下跌；軟件服務跌4%表現最差，其次醫藥保健、原材料、科技器材跌逾2%。

軟件服務跌4%表現最差

科技股受壓，恒生科技指數跌3.57%；目前指數仍然處於7月以來上落區間，10天線、20天線及50天線交纏，回調宜看能否守50天線約7300點，失守或要考驗區間底部。不過，科技指數成分股有約一半股份目前處於50天線以下。

日前破頂的騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690），昨天跌4、5%；日前創新高後掉頭的金蝶（0268），昨再跌逾4%；周一創新高的閱文（0772）表現更堅挺，昨低於52周高位少於3%，這些動力最強的科網股緊接下來表現均值得關注，回調守於20天線可以保持強勢。雷蛇昨逆市創52周新高，也值留意。

雷蛇公布在Amazon一年一度PrimeDay，旗下滑鼠、鍵盤、耳機和遊戲控制器類別的銷量排名都佔據多個席位，品牌優勢地位鞏固。月初集團旗下Razer Fintech宣有與Visa推出全新的Visa預付解決方案──Razer卡，進一步擴展電子支付業務；Razer卡用戶可以在Visa全球合作商戶進行數碼支付，包括線上、店內、非接觸式等交易。Razer卡正推Beta測試版本，並將於明年在新加坡正式發行，未來亦擬推擴至全球市場。此外，Razer Fintech向新加坡金融管理局申請全數碼銀行牌照，仍有待當局審批，將有機會成為另一利好因素。

倘破雙底頸線 或見3元

事實上，近月雷蛇股價的表現不遜於強勢的互聯網、軟件股如閱文、金蝶等，3個月累計升三成，甚至跑贏閱文、金蝶升17%、27%。走勢上，該股2019年初由1元低位回升，升至2.3元回落，直到今年3月創0.89元新低回升；現時已逼近2.3元高位，能否突破將為關鍵，一旦升穿雙底頸線，量度升幅可達3元；短線可將止蝕放在1.9元。

[劉思明 數據尋寶]