以下內容全屬想像，如最終成真，只能說是現實的不幸。

核心商圈的甲級商廈，遠眺維港的這間會議室，大橢圓形桌子圍坐著好幾個人。呀，一時順口，倒忘了維港已因去年國慶80周年改名為建國港。桌旁的人3個對3個分陣營坐在兩邊，左邊的外國人旁邊坐了兩個穿西裝的華人，右邊正中的男人身穿唐裝，旁邊兩位也是穿西裝的華人，貌似助手。

「這已經不是你們第一次了，都已經2030年，國家安全法在香城已實施了10年，怎麼還會犯錯，走上錯誤的道路？」唐裝男人先開口，以訓斥的語氣向外國人的一方責備。「看看這份由你們公司分析員撰寫的證券報告，還未看內容，只看標題已經不對了。城交所？你要搞城獨嗎？城交所早已正名為我國香城交易所，『我國香城』這四個字是連貫一體，不容分割的。你們這些西方金融機構胡亂替它易名，難道想和西方政客一樣，對我國說三道四嗎？」

「監管機構的幹部請勿動氣，這只是報告標題的字數所限，變成了簡稱，你看看證券資料這一欄，已寫明是『我國香城交易所』，完全符合相關條例，投資者應該不會誤解。」坐在外國人左面的華人率先回應，意圖平息唐裝幹部的怒氣，但似乎不甚奏效。「簡稱？這麼多字可以簡化，卻偏偏選擇簡化國家城市的名字？這若不是用心險惡，就肯定是包藏禍心的挑釁行為。你們已經不是第一次了，上一次將『我國香城寬帶』寫成了『香城寬頻』，就說是實習生誤用舊稱。謊言重複一千遍，依然還是謊言，你們分裂國家的圖謀，註定不會得逞。」幹部用詞嚴厲，嚇得會議室的眾人默不作聲。

「而且，你們除了分裂國家外，還在證券報告內罔顧事實，混淆是非。看這份說我國銀行業的報告，評級竟然是『看空』？」唐裝幹部將身前的文件向前拋，紙張散落桌上。「本行的報告內容，都是分析員經過營運數據和實地調研所得，以持平客觀的態度及方法量化；而且國安法和證券條例，都沒有規限金融機構的投資報告，不能給予負面評級......」這次輪到坐在外國人右邊的華人回應，但聲音卻越說越低，雖然自問理直氣壯，但也怕言語上再得罪幹部。

「持平？客觀？」唐裝幹部冷笑一聲。「『內房企業囤積過多土地，但缺乏資金開發，而且樓盤銷情亦不見暢旺，若有大型內房股出現資金鏈斷裂，將會提高我國銀行的壞帳水平。』這事發生了麼？若果未發生，難道貴行的分析員是孔明，能夠未卜先知？若未發生已先行誣告，這不是造謠是甚麼？」幹部翻一翻桌上的報告，再指著另一頁紙。「還有這裡，『中小型城市為了支付公營開支及基礎建設，地方政府債務已急升至難以負擔水平，一旦違約，將會令我國銀行業陷入風險。』城方政府舉債建設，也是為了人民好，你們竟然說是風險？這未免太高估自己的造謠能力，也太低估別人的判斷能力吧！」

「不同人對事件的看法各有不同，這些都已在報告底部的免責聲明寫清楚，而且我們就算給予負面評級，也沒有違法吧......」右邊的男子再回應，但聲音也是再一次越來越低。「有免責聲明，就能妄圖否定我國的社會主義制度，為人民謀福祉的決心嗎？法律確實沒有不准金融機構看空某一板塊，但你們在發表報告前，已經核查清楚報告所述，都是明確無誤的事實和真相嗎？作為監管機構，我還是奉勸寫報告的分析員，恪守起碼的職業道德操守，放下意識形態偏見，摘掉有色眼鏡，不要再做不負責任、徒增笑柄的事情。」會議室再度一片寂靜。

「不過，你們這些外資機構最不可原諒的，就是經常無視《不可靠實體清單》！你們記得獅子銀行的下場嗎？」獅子銀行那年因捲入政治風波而被列入清單後，隨即被禁在我國、包括香城境內進行商業活動。由於連分行營運也抵觸我國法律，觸發香城大批客戶示威，股份亦陷入長期停牌的局面，最終在我國及香城監管機構牽頭下，由我國保險收購獅子銀行大額股權，全面得到銀行的控制權後，才能由清單中除名。這段香城金融史上最大的政治風波，外資行說起來還猶有餘悸。

「我們沒有呀，任何列入清單的公司，本行已凍結了其戶口，甚至客戶要進行這些公司股份買賣，戶口內也沒有選項，已完全參照香城指引。」想不到外國人開口說的竟然是普通話，口音上雖然有可以挑剔的地方，但已說得相當不錯。「凍結戶口，每間金融機構也懂得做，但剔除客戶不能輸入買賣指示，卻做得不好，正確做法是讓客戶正常輸入，但卻不讓他們執行指令，然後你們利用大數據，揪出這些反國亂城的滋事份子，再將名單上繳至監管機構。已經下達不可靠的指示，竟然仍想私下做買賣，豈不是沒有將我國放在眼內？」

「這......是否不太符合程序？始終涉及客戶的私隱。」唐裝幹部卻顯然不滿外國人的辯解。「監管機構向金融機構要求資料，金融機構向監管機構提供資料，完全符合國際法和國際關係基本準則，天公地道。」就在眾人仍猶疑不是要有合理懷疑，才需回應監管機構索取資料的要求之際，幹部已一錘定音。「就這樣吧，你們提升系統，將所得資料如實上報；至於在撰寫報告上的失誤，當作缺點先記下來，我期待你們會改進，下次若再犯，必定重判。」

「其實外資機構留在香城註冊成持牌金融機構，無非也是看中香城背靠我國的優勢，想得到我國富人這類優質客戶吧。」唐裝幹部見事情解決了，忍不住說多兩句。「金融是繼司法、教育和社福界三座大山外第四座大山，但金融業內都是聰明人、講利益。三座大山需要用硬一點方法處理，但金融業呢？倒可以軟一點。若外資機構執迷不悟，硬要不聽從我國的指示，白白失去龐大商機，這不是搬起石頭砸自己的腳嗎？」

幹部猛然大笑，只留下一臉茫然的外資機構代表。

羅仕揚

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