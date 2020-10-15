莎莎（0178）公布截至9月底止第二季整體零售及批發業務營業額，按年跌55.3%，至6.95億元，按季則上升17.8%，電子商貿銷售按年升36.0%，按季則上升38.7%。「十‧一國慶」假期，港澳零售按年跌51.9%。

上半年港澳地區零售銷售按年下跌70.8%，香港特區及澳門特區分別按年下跌68.4%及

78.0%。

於第二季度，在香港及澳門特區，零售及批發營業額按年下跌65.6%，同店銷售亦下降61.0%。受疫情影響旅客減少到訪港澳，內地客交易宗數按年大跌97.4%，而本地客交易宗數按年下跌2.2%，整體港澳交易宗數則下跌45.0%。不過，按季而言，第二季本地客整體交易宗數有改善，按季上升8.5%；本地客每宗交易平均金額亦見略為增加，按季上升2.3%。

香港方面，受訪客兌減及旗下5間分店因疫情停業，第二季零售額按年跌62.4%，內地客交易宗數跌97.3%，本地客跌9.7%。整體而言，第二季較第一季的按季銷售亦未有顯著改善。

澳門方面，整體銷售額按年下跌73.0%，而在澳門推出兩期消費補貼，令本地客的銷售於期內持續回復正增長，加上8月逐步開放中國部份城市旅遊簽注，並於9月底全面恢復至全國，故集團第二季相對第一季的銷售按季增長95.6%。

十一黃金周方面，港澳地區零售銷售按年跌51.9%，其中香港零售銷售按年跌48.3%；澳門零售銷售按年跌56.4%。內地表現較預期理想，零售銷售按年增長38.7%，相對今年上半財年的零售銷售按年下跌 10.0%，亦出現顯著改善。

莎莎指，香港面對不明朗的經營環境，集團正積極採取不同的應變措施以應付挑戰。集團積極理順店舖網絡，以減省成本，特別是位處於遊客區的店舖，並與業主洽談減租，亦因應情況洽談短期租約。集團會持續審視市場情況，維持店舖網絡的競爭力及成本效益。

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