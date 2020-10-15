香港投資基金公會公布截止8月的第三季基金銷售數據，2020年度首八個月的基金總銷售額按年跌16％至545億美元，按淨額計，首八個錄得37億美元的淨流出。

基金公會主席鄒建雄表示，在疫情初期時投資者擔心疫情會打擊全球經濟，因此急於避險，導致基金業在三月錄得淨流出，達84億美元。但是在多國央行積極採取寬鬆的貨幣政策和多項支持措施下，投資氣氛逐步改善，全球資產亦回升，在四月至八月，多個月錄得淨流入，而8月的總銷售額為68億美元，比四月的低位 （46億美元）上升了48％。

若按行總銷售額計，債券基金的貢獻最大，約佔行業總額的48％，在疫情初期債券基金錄得歷來最大的淨流出，達73億美元。但自四月起，債券基金持續每個月均錄得淨流入，以及流入量穩健回升。環球、亞洲和高收益債券基金的流入表現最為強勁，在四至八月分別錄得696億美元、2815億美元及345億美元的凈流入 。

股票基金，吸引約160億美元的總流入，佔行業總額近29％。總銷售額按年升52％。股票基金在疫情初期（三月）沒有出現大量流出，三月淨流出僅錄得1800萬美元 。

平衡基金在三月的額淨流出高達10億美元。四月淨流出大幅回落，跌至8800萬美元；其後的幾個月有所回升，每月徘徊在3到4億美元之間。

記者：陳麗歡

其他報道

周大福上季中國同店銷售升11% 港澳仍跌逾57%

安踏：第三季安踏品牌零售金額錄低單位數增長

恒指跌508點 科指見一個月最大跌幅 壹傳媒升幅收窄至10%

全日空母公司獲日本5官民銀行貸款4000億日圓

美擬將螞蟻列入貿易黑名單 中國外交部：將採取措施維護企業權益

首隻ESG ETF今掛牌 海通：反應正面 有意續推

富衛推「易衛您」自願醫保 首創「每保單年度每傷病」賠償

香港與新加坡達成旅遊氣泡協議 國泰現升5.6%