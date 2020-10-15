周大福（1929）公布，截至今年9月底止第2季零售值按年升2.6%，當中港澳大跌51.6%；中國升21.2%，港澳同店銷售亦按年下跌52.5%，中國就升11%。

集團指出，由於中國疫情受控，業務顯著改善，但港澳的宏觀經濟狀況充滿挑戰，加上主要過境口岸仍然關閉，零售需求仍受壓，香港及澳門上季同店銷售跌幅分別收窄至46.4%及74.6%。

港澳第二季整體同店銷量下跌56.7%，黃金首飾及產品、珠寶鑲嵌/鉑金/K金首飾同店銷售分別下跌64.5%及37.0%，珠寶鑲嵌首飾平均售價為13600元，以中國銀聯、支付寶、微信支付或人民幣結算的零售值佔港澳總零售值13.6%，較上季增加3.7個百分點。

中國市場方面，第二季整體同店銷量下跌9.2%，黃金首飾及產品同店銷售升6.7%。珠寶鑲嵌/鉑金/K金首飾同店銷售升2.5%，零售值升14.8%，主要來自新店的穩健貢獻，珠寶鑲嵌首飾同店平均售價為6800元。

集團指出，國際旅遊限制影響，中國國內消費強勁，鐘錶零售值錄得理想增長，貢獻進一步升至8.7%，電商及O2O相關零售值按年亦錄得30.2%增長，銷量跌1.2%。

集團又指出，由於金價波動，兩大市場的黃金首飾及產品銷量均下跌，中國的黃金首飾及產品平均售價升至5000元，但由於銷售組合轉至毛利率較高但平均售價較低的黃金產品，港澳黃金首飾及產品平均售價下跌至6300元。

集團第二季在中國淨開設261個零售點，包括淨開設242個周大福珠寶零售點、2個SOINLOVE零售點、12個MONOLOGUE零售點、7個ENZO零售點，以及淨關閉個周大福鐘錶零售點。港澳及其他市場方面， 香港第二季分別關閉1個周大福珠寶零售點及1個HEARTS ON FIRE零售點，截至9月底集團合共有4153個零售點。

周大福今日收報10.32元，跌1.7%。

其他報道

安踏：第三季安踏品牌零售金額錄低單位數增長

恒指跌508點 科指見一個月最大跌幅 壹傳媒升幅收窄至10%

全日空母公司獲日本5官民銀行貸款4000億日圓

美擬將螞蟻列入貿易黑名單 中國外交部：將採取措施維護企業權益

首隻ESG ETF今掛牌 海通：反應正面 有意續推

富衛推「易衛您」自願醫保 首創「每保單年度每傷病」賠償

香港與新加坡達成旅遊氣泡協議 國泰現升5.6%

迅銷全年純利跌44% 大中華區UNIQLO復蘇速度勝預期

警方今晨突然搜查黎智英名下辦公室並撿走一批證物 壹傳媒現升20%

【有片：選股王】太保重上50天線 短線有望上咩位？

赴台僅一年 淘寶台灣年底前終止營運

內地CPI、PPI遜預期 恒指半日跌316點 跌穿100天線