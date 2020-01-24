內地CPI、PPI遜預期，恒指低開133點後最多挫564點或2.29%，是8月7日後最大跌幅，而恒生科技指數更曾大跌最多4.03%，見9月7日後最大跌幅。

恒指收市跌508點或2.06%，報24158點，成交金額1305億元，較上日減少15.43%；國指跌158點或1.6%，報9762點。恒生科技指數收報7541點，跌3.57%。

走勢上，恒指一舉跌穿50天線(24599點)及100天線(24641點)，逼近10天線(24051點)水平。但另一方面，10天線(24051點)則升穿20天線(24010點)，走勢上呈「黃金交叉」。

北水南下合計淨流入37.84億元，較上日減少45.46%，連續第6日流入，累計流入255.37億元。南水北上合計淨流出3.33億元人民幣，較上日減少78.57%，連續第2日流出，累計流出18.88億元。

藍籌僅全挫，僅1隻升，48隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升0.07%，收報136.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻不足1點；阿里巴巴（9988）跌4.3%，收報284.8元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌3.75%，收報552元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低100點。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報83元，升0.42%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報20.65元，跌6.98%。「ATMX」全跌，美團（3690）收報265元，跌4.81%；小米（1810）收報22.45元，跌3.44%。

香港與新加坡達成旅遊氣泡協議，國泰（0293）收報5.41元，升2.27%。

警方今晨突然搜查黎智英名下辦公室並撿走一批證物，壹傳媒曾大升38%，收報0.275元，升10%。

美國警告金融機構，勿與受制裁中港官員有業務往來，匯控（0005）收報29.9元，跌1.97%；恒生（0011）收報113.8元，跌2.32%；渣打（2888）收報35.65元，跌2%；中銀香港（2388）收報21.15元，跌1.86%。

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