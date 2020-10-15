富衛香港推出「易衛您醫療計劃」，該計劃為富衛第六個獲衛生署認可的自願醫保計劃。香港及澳門首席產品總監余栢堅指，該計劃設全數保障，多項住院和手術開支不設分項保障限額。另外每個保障項目以「每保單年度每傷病」賠償，賠償限額可逐年或逐個傷病計算。每年度的每種傷病保障限額，分別為標準保障級50萬元，及特登保障級別65萬元。舉例而言，倘若標準級別投保人患病，針對該種疾病可獲50萬元賠償限額，若翌日患上另一種疾病，可重新獲得50萬元賠償限額。

該計劃主要賣點有三項，第一是保障先天性疾病，並不設確診年齡。第二是新生兒保障，投保後贈送一年新生兒免費醫療，要留意該名孕婦須已投保兩年或以上。第三是無索償保費折扣，連續兩個保單年度或以上沒有索償可獲10%無索償保費折扣，最高達25%。以生日年齡為30歲的男性受保人計算，標準計劃年費為4515元，特等計劃為8415元，費用未包括保險業監管局收取的保費徵費。

計劃的額外保障有「樂賞健康保障」如投保連續五年，可以得到上限2000元及1000元的旅遊、運動及健康課程或健康檢查開支。另外如需要醫療資諮，公司設有第三方專業健康支援服務，可協助提供一站式癌症治療服務，並涵蓋出院免找數，同時亦有美國醫療機構的第二醫療意見服務及國際SOS廿四小時環球支援服務。

余表示，過去新冠肺炎疫情影響內地保險銷售，惟本地客對醫療意識提高，今年首9個月，公司保費較去年同期增長1.3倍，保單數目升約9成。

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