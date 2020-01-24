UNIQLO及GU母企迅銷（6288）公布截至今年8月底全年業績，收入按年下跌12.3%至20088億日圓，經營溢利跌42%至1493億日圓，股東應佔溢利為903億日圓，按年減少44.4%。集團派末派息240日圓，全年共派息480日圓，按年不變。集團指出，收入及溢利下跌主要因為下半年受新冠肺炎影響，世界各地分店在數個月期間暫停停業，顧客亦減少外出，令客流量下跌。

UNIQLO方面，日本分部全年收入按年跌7.6%至8068億日圓，海外分部收入亦跌17.7%至8439億日圓。集團指出，日本門店恢復營業後，第四季同店銷售淨額大升20.2%，主要受夏季主打商品、居家不外出所需商品，及AIRism口罩銷情強勁所致。大中華地區收入按年下跌9.3%至4559億日圓，不過3月起以高過預期的速度恢復業績表現，當中網路商店銷售淨額按年升約兩成。

GU方面，全年收入升3.1%至2460億日圓，經營溢利就按年下跌22.5%至218億日圓。日本市場上半年的同店銷售淨額有所增長，惟下半年受疫情影響，全年同店銷售下跌5.2%。

集團指出，2021財年上半年收入將會下跌，主要因東南亞及歐美地區將繼續受疫情影響限制外出、旅行需求下降等因素，料下半年疫情影響將有所消退，各事業分部有望錄得收入大增，經營溢利亦會大為改善。集團預計，2021年8月底前將增加門店至3725間，日本UNIQLO、海外UNIQLO、GU門店及全球品牌分部分別有813、1558、445及909間分店。

集團預計，2021財年收入按年將增長9.5%至22000億日圓，經營溢利升64%至2450億日圓，股東應佔溢利上升82.6%至1650億日圓，使盈利回到錄得史上最佳業績的2019年財政年度水準。

其他報道

警方今晨突然搜查黎智英名下辦公室並撿走一批證物 壹傳媒現升20%

【有片：選股王】太保重上50天線 短線有望上咩位？

赴台僅一年 淘寶台灣年底前終止營運

內地CPI、PPI遜預期 恒指半日跌316點 跌穿100天線

報道指歐盟或分拆亞馬遜壟斷案調查以加快訴訟

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR連跌2日

內地股市走勢分化 滬指高收0.1%

美財長梅努欽敦促IMF及世銀審慎對抗新冠疫情

Google香港：市民及企業對AI態度正面 惟欠缺相關知識

內地9月CPI升1.7% 遜預期 PPI亦差過預期

醫思醫療「十．一國慶」銷售增長最少15%

恒指今早低開133點 匯控跌1.64%