【有片：選股王】太保重上50天線 短線有望上咩位？
文章日期：2020年10月15日 12:59
恒指低開後反覆向下，早市最多跌354點，半日收報24350點，跌316點或1.28%；國指跌0.75%。大市半日成交726億元。
科技股受壓，恒生科技指數跌2.56%。昨天破頂的騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）回落超過3%。光伏股回吐，信義光能（0968）跌3%，信義能源（3868）跌7%。餐飲、體育用品股下跌，海底撈（6862）李寧（2331）跌逾2%；濠賭股跌勢未止，金沙中國（1928）再跌3%。香港本地概念股、醫藥醫療設備股沽壓較大。
新能源車、風電繼續強勢，比亞迪股份（1211）升逾2%，贛鋒（1772）升逾半成，金風（2208）升逾一成。兩輪電動車的雅迪（1585）跌近4%。近期炒得火熱的光伏股調整，消費、新能源車都要提高警覺。
中資金融股偏強，招行（3968）、太保（2601）升2%。今年8月內地壽險原保費收入增長8.4%，較上月增速有所放緩，但連續5個月增長。新華保險（1336）8月壽險保費收入保持強勁增長，增長超過兩成，按月下跌一成；太保收入增速改善，按年跌8%，按月升77%。太保獲中國人壽保險增持200萬H股，利好太保股價表現。
走勢上，太保周一重上50天線守穩攀升，短線有望再次試闖250天線約25元，入市止蝕位放在50天線。
劉思明