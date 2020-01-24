內地CPI、PPI遜預期，恒指低開133點後，最多曾挫354點，恒指半日跌316點或1.28%，報24350點，成交金額725億元；國指跌74點或0.75%，報9846點。恒生科技指數收報7619點，跌2.56%。

恒指曾跌最多1.44%，是9月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.18%，低見24312點，是10月12日後最低。走勢上，恒指跌穿於100天線(24643點)後，不過10天線(24070點)升穿20天線(24019點)。

藍籌6隻升，41隻下跌，3隻無升跌。吉利（0175）升1.67%，收報17.02元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌3.16%，收報288.2元，是跌幅最大的藍籌。工行（1398）升1.17%，收報4.31元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；騰訊（0700）跌2.88%，收報557元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低77點。

北水南下合計淨流入19.36億元，累計南水北上合計淨流入4.28億元人民幣。

美國警告金融機構，勿與受制裁中港官員有業務往來。匯控（0005）收報30.3元，跌0.66%；渣打（2888）半日收報35.95元，跌1.23%、中銀香港（2388）收報21元，跌2.55%。

傳山東高速拒恒大（3333）230億人幣債轉股要求，恒大半日收報16.16元，升0.62%。

劉熾平減持騰訊（0700），套現近2.67億元，騰訊收報557元，跌2.88%。

內地9月新增人民幣貸款1.9萬億元略勝預期，人行指社融規模合理成長。內銀股方面，工行（1398）升1.17%，收報4.31元；交行（3328）升0.52%，收報3.88元；中行（3988）升0.4%，收報2.52元；建行（0939）升0.38%，收報5.32元。

破頂股方面，雷蛇（1337）創52周高，見2.15元，收報2.11元，升6.03%；比亞迪股份（1211）創上市新高，見143.5元，收報137.4元，升2.16%；長城汽車（2333）創52周高，見13.44元，收報12.8元，升0.31%；信達生物（1801）創上市新高，見69.75元，收報67.9元，升3.59%；超智能控股（1402）創52周高，見0.45元，收報0.44元，升2.33%；申洲國際（2313）創上市新高，見140.4元，收報136.4元，跌0.07%。

破底股方面，華潤燃氣（1193）見52周低33.15元，收報33.45元，跌2.05%；海亮國際（2336）見52周低0.183元，收報0.183元，跌7.11%。

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