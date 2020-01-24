港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，再跌3.11點子至0.36554%，是8月27日後最低，當日報0.26089%，1個月HIBOR跌7.83%，是6月18日後最大跌幅。

港元現報7.7501元貶值1點子，曾貶值最多3點子，報7.7503元，亦曾升值最多2點子，報7.7498元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.32點子至0.06304%；1星期HIBOR跌0.88點子至0.12161%；2星期HIBOR升0.14點子至0.24125%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.88點子至0.54125%；6個月期HIBOR無升跌0點子至0.69804%；12個月期HIBOR跌1.39點子至0.875%。

美元指數現報93.414升值0.032點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.14838%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2172%，連續3日收窄，利差是2020年8月31日後最低，當日差距為0.2159%。

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