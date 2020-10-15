Google香港發表最新一份《智慧數碼城市-全城AI》白皮書，Google香港銷售和營運董事總經理尉俐妮（Leonie Valentine）指出，整體香港市民及企業均對人工智能（AI）持正面態度，惟欠缺相關知識。Google正為不同界別提供更多的培訓計劃，以支持香港市民對AI的教育。

Google香港延續《智慧數碼城市》研究，由2020年起進行以人工智能為主題的三年研究項目，在今年5月至6月間，訪問約1000名年齡介乎18至64歲的香港市民、210間企業、239間中小企、15名政策制定者和企業，以及4個案例研究，就「應用」、「信心」、「設置」、「知識」及「開支」5個範疇，了解香港市民及企業對人工智能的認知度及應用程度，以及政策制定者及企業如何促進智慧數碼城市發展和人工智能的應用，探討香港如何保持競爭力。

調查結果按界別劃分，香港市民的AI準備度指數（AI Readiness Index，滿分為100）為50，有逾6成受訪者期望人工智能可以改善社會，為生活帶來便利。其中，市民最常用的人工智能產品包括智能翻譯及路線優化，分別佔80%及79%。而香港企業的AI準備度指數為56，當中以金融及創科業領先。有78％受訪香港企業認為，AI能為業務帶來改善；83％受訪香港企業已進行AI相關的培訓。

尉俐妮指，有92%受訪旅遊和物流業者表示，在未來12個月最希望達到的是提升及優化服務及效率。她建議，業者可以擴大AI的使用範圍，由部門內部推動至整個公司；參考不同案例，了解AI帶來的直接益處，促進公司文化改革；以及引領合作夥伴了解並開始試用AI技術並建立動力。

早前有梵蒂岡官員呼籲對AI發展製定嚴格的道德標準，科技巨頭微軟及IBM均簽署該份《人工智能倫理羅馬倡議》（Rome Call for AI Ethics）。尉俐妮強調，Google亦有公開表明公司立場及原則，包括AI須對社會有益、避免造成或加強不公正的偏見及融入隱私設計原則等。

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