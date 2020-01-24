恒指今早低開133點或0.55%，報24533點，100天線(24644點)，成交金額40億元；國指今早低開41點或0.42%，報9879點。恒生科技指數開市報7766點，跌0.69%。

藍籌10隻升，31隻下跌，9隻無升跌。申洲國際（2313）升1.47%，報138.5元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.42%，報290.4元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。平保（2318）升0.48%，報83.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。

美國警告金融機構，勿與受制裁中港官員有業務往來，匯控（0005）開市報30元，跌1.64%；渣打（2888）開市報35.8元，跌1.64%、中銀香港（2388）開市報21.55元，無升跌。

傳山東高速拒恒大（3333）230億人幣債轉股要求，開市報16元，跌0.37%。

劉熾平減持騰訊（0700），套現近2.67億元，開市報570元，跌0.61%。

內地9月新增人民幣貸款1.9萬億元略勝預期，人行指社融規模合理成長。內銀股向下，工行（1398）開市報4.25元，跌0.23%；建設銀行（0939）開市報5.28元，跌0.38%；交通銀行（3328）開市報3.83元，跌0.78%；中國銀行（3988）開市報2.5元，跌0.4%。

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