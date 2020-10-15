港股表現參差，除了個別行業沽壓較為明顯外，行業股份表現也不一；綠色能源、電商概念較強，積極綠色、智能家電的海信家電（0921）可以留意。

恒指昨高開159點見全日高位回落，早段最多跌150點、低見24,498點回升，收報24,667點，升17點或0.07%；國指升0.42%。不過，中小型股偏軟，恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.22%、0.57%。大市成交達1543億元，高於60天平均兩成多，近個多月來最旺。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率38比62，升逾3%佔上升股份逾兩成半，跌逾3%佔兩成多；陽燭對陰燭為30比70，大市普遍下跌，股份表現波動。本報數據庫追蹤的30個行業，有略多於一半下跌，個別行業沽壓較大，內房及物管、博彩及消閒跌逾3%，教育、航空及相關跌約2%，行業股份幾乎全線下跌。

汽車及相關升逾2%表現最強

至於上升行業，汽車及相關升逾2%表現最強，但上升股份僅六成；環保及新能源升近2%，不足一半上升；中資電力、燃氣供應、家品及零售升逾1%，各有五六成股份上升，都是好壞參半。

新能源車、電商概念強勢，比亞迪股份（1211）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）破頂，物流的嘉里物流（0636）創新高。此外，家品股是少數買盤相對積極，恒安（1044）、維達（3331）、海爾電器（1169）、海信家電以陽燭收市。

新能源車電商概念強勢

據天風證券研究報告，綜合蘇寧、國美和京東平台的數據，今年十一長假大家電銷售回暖，空調、冰箱、烘乾機等品類均有同比三位數的增長，消費者更加注重具有功能性特點的品質家電，如高能源效益空調、淨味除菌或智能冰箱；而三至六線市場消費需求旺盛，並由百貨類商品擴展到電器、家裝、家居等品類。

海信家電業務涵蓋冰箱、空調、雪櫃、洗衣機、廚房電器等產品，可以受惠於市場復蘇。為了迎合消費者健康意識提高，環境電器需求激增，集團上月底舉行發布會，展示暖風機、加濕器、空氣消毒機；同時加強各渠道包括線上及線下經銷商支援、監測及合作。

海信家電短線11元料有阻力

股價方面，小家電JS環球（1691）上月保持強勢大漲，之後高位回落整固；近一個月海爾電器反覆向好。海信家電昨天發力升穿50天線，並創出個多月高位，走勢持續改善，短線上望11元附近料有阻力，入市可設低收20天線約9.8元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]