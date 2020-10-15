恒指昨升17點，收報24,667點，成交金額1543億元。港股高開回順，主要在24,500點至24,700點水平上落。科技股強勢，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）齊創新高，帶動恒科指升近1%。短線市况不明朗，美股及A股前高位有一定阻力，要有港股跟隨回調的心理準備。全球個人電腦需求強勁，聯想（0992）短期走勢偏強，至少可炒波幅。

蘋果推出4款新機，售價較預期為高，沒有充電器及耳機則是預期之中。iPhone 12系列的硬件和功能沒有驚喜，市場出現利好兌現的獲利沽盤。蘋果股價周三晚回落逾2%，本港掛牌的手機設備股昨日多高開後回落，比亞迪電子（0285）更大跌3％，但鴻騰精密（6088）則飈升14%。坦白說，其實iPhone也很多年沒有驚喜，但銷售普遍不俗。重點是早前有分析指現時全球9.5億部iPhone當中，三分之一有換機需求，再加上華為手機受制於「斷芯」，明年或被迫退出市場，iPhone可搶奪更多市場份額，不用對銷售太悲觀。

iPhone可搶奪華為市場

只是蘋果股價確實有點偏高，預測市盈率超過30倍，就算將蘋果視作服務公司，這個估值也不便宜。若蘋果股價未能破頂甚或走弱，會對美股有頗大影響。事實上，納指、標普500指數都處於保歷加通道頂部，以往多會出現回調，而近期升浪也反映了利好憧憬（如民主黨選舉大勝後將推出大規模刺激方案、新iPhone、亞馬遜Prime day等），美股短期回調的概率較高。

另外，A股也面對前高位阻力。港股短線較大機會轉趨區間波動，支持位在24,000點。內部動力以科技股較佳，剛破頂的騰訊勢頭不俗，昨日開市價已創歷史高位，但初段兩度出現沽壓跌回560元附近，最終買盤再現並以全日最高位收市。若確認破頂，今次應可破600元。

周一大升的內銀股昨日先跌後回穩，暫時未有如以往般升勢一日遊，有分析指盈利或在今年第二季度見底，信不信由你，但觀乎恒大（3333）四出撲水的慘况，內銀的呆壞帳問題似乎明年才是高峰期。9月汽車銷售強勁，長汽（2333）升10%，比亞迪（1211）和吉利（0175）升4.3%及2％，仍是短線最強板塊，但開始有些獲利沽壓。東風（0489）獲批回A升5.8%。

特朗普擬取消光伏雙面電池板關稅減免，但光伏股此前已大幅回吐，信義光能（0968）昨日反而向好。風電股更強，全球風電行業年會在北京舉行，會上發表「風能北京宣言」，提出保證年均新增裝機5000萬千瓦以上。2025年後，中國風電年均新增裝機容量應不低於6000萬千瓦，到2030年至少達到8億千瓦。金風科技（2208）飈升20%，短線似乎仍有力再上。

聯想受惠疫情 出貨量反升

根據IDC統計，第三季全球PC出貨量增長14.6%至8130萬台，市佔率前五大分別為聯想、HP、戴爾、蘋果與宏碁。IDC更稱，如果不受零件短缺衝擊，第三季筆電出貨量原本可以更高，因為市場胃納尚未被滿足。聯想受惠疫情而出貨量上升，一旦疫情緩和、需求減弱，股價便會展跌浪。但美國新冠疫苗進展一再受阻，而摩通行政總裁戴蒙也指WFH已成趨勢，尤其是科技行業，加上PC需求仍然殷切，聯想股價短期內至少能在高位上落。

[張兆聰 還看今朝]