財政部長梅努欽表示美國大選前恐無望達成財政刺激協議，拖累美股下跌，加上銀行業績普遍向下，如美銀因其交易收入增長不及對手、富國銀行利潤下降56%、警告2021年淨利息收入可能「更加疲軟」，股價雙雙下挫，不過高盛則因每股盈利創新高兼勝預期，收市微升0.2%。美股道指高開51點後最多升112點，低位跌最多218點。

道瓊斯工業平均指數收跌165點，跌幅0.58%，報28514點。標普500指數收跌23點，跌幅0.67%，報3488點。納斯達克綜合指數收跌95點，或0.81%，報11768點。

聯合健康跌2.89%，報321.85美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低37點，而Honeywell，升1.12%，報173.47元，貢獻道指12點。

科技股方面，蘋果收市報121.19元，升0.07%，谷歌母公司Alphabet收市報1563.44元，跌0.23%，亞馬遜收市報3363.71元，跌2.32%，Facebook收市報271.82元，跌1.56%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.1%，報370點。德國DAX指數收漲0.07%，報13028點；法國CAC 40指數跌0.13%，報4941點；英國富時100指數收跌0.59%，報5935點。

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