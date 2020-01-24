《彭博》報道引述消息人士指，中國恒大（3333）最大的策略性投資者山東高速傾向要求該集團償還34億美元債務，據稱，山東高速有權在恒大未能夠落實借殼內地A股深深房時，要求恒大最遲在明年1月31日償還所欠負的債務。恒大仍與該等債權人持續談判中，山東高速尚未有最終決定。

根據報道指，山東高速所屬的山東國資委對山東高速參與恒大的債轉股及償還部份款項方面，態度上偏向拒絕恒大的要求，原因是擔心可能招致虧損。恒大回覆《彭博》的查詢時表示，該集團與山東高速之間的談判，可能在短期內有結果。山東高速則未有回應。與山東高速相關的上市公司方面，則表示正密切監察事態發展，並且會與相關公司進行積極溝通。

報道引述知情人士透露，山東高速集團旗下四家公司共向恒大戰略投資230億元人民幣，目前並未簽署承諾放棄回購的協議。其中一名知情人士稱，山東高速認為該項投資屬於財務投資性質，傾向於在明年1月到期時回購。另外一名知情人士稱，省國資委擔心國有資產流失，也不支持山東高速放棄回購。

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