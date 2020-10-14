全球最大的金融市場數據和基礎設施供應商之一Refinitiv剛發表首三季度的中國投資銀行業報告，由於境內併購趨於活躍，涉及中國的併購總額達4072億美元，同比增長33.8%。但是因受到監管障礙、地緣政治緊張局勢、保護主義情緒到最近的全球新冠疫情影響，已公佈的交易數量同比減少7.7%。第三季度單季的內地併購活動總體升至2184億美元，按季增長95%，為2015年第四季度的2823億美元以來第二高季度。反之中國企業「走出去」海外併購總額只有227億美元，同比減少21.1%，為2007年的131億美元以來的首三季度最低。

在全球跨境活動最活躍的收購國之中，中國排名下滑至第九位。中國在「一帶一路」沿線國家收購交易則達81宗，涉資達34億美元，比一年前下降了51.3%，佔中國海外收購總額的15%。

首三季度內地投行業務費用達147億美元，按年大增32.5%，創2000年有紀錄以來最高。當中債券市場承銷費、股權資本市場承銷費，及已完成的併購交易諮詢費，分別佔83億美元、49億美元及8.7億美元，按年增長14.4%、116%及23.9%。股權資本市場承銷費更再創新高。

此外，中國股權和股權掛鉤收益創下歷史新高，今年前三季度融資達1729億美元，同比增長94.2%。股票發行數量同比增長92.4%。首次公開發行數量同比增長101.5%。 A股IPO和二次上市融資達466億美元，同比增長126.6%，其中A股發行數量增長137%。

在債券資本市場方面，中資發行人在一級市場的發行仍然強勁且繼續打破記錄，2020年首三季度籌集了1.8萬億美元，與去年同期相比增長了20.6%，債券發行數量使得2020年首三季度成為歷史上最繁忙首三季度。

其他報道

大唐發電料首三季淨利潤最多增92%

許智銘在香港金融持股水平上周五大減13.27%

劉熾平減持騰訊 套現近2.67億元

永嘉第三季同店銷售跌23%

【專欄】政府繼續鼓勵iBond投機行為

陳德霖成立圓幣錢包公司並出任董事會主席

潤電首9個月售電量增1.2%

合景泰富9月預售額增12%

內地9月新增人民幣貸款1.9萬億元略勝預期 人行：社融規模合理成長

恒指倒升17點 續企於100天線上 恒大拖低內房 蘋果相關股下跌

招商局置地第三季合同銷售額增29%

信銀國際推3.8厘活期年利率 3個月存期可賺息955元

報道指沙特阿美擬售管道業務股權 涉780億

SHOPLINE於ifc設快閃店 首月與「海邊走走」合作

麥當勞中國CEO：中國抗疫成效顯著 今年最少新開430家餐廳

澳門航空獲批3年專營權

【有片：投資王道】王弼 : 趁C朗確診新冠肺炎低吸祖雲達斯股票

澳洲西太平洋銀行退出中港市場

【有片：埋身擊】道指、標指期貨大選前靠穩 有望挑戰九月高位

傳華為最多250億元售「榮耀」品牌 小米、TCL等洽購