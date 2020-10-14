金管局前總裁陳德霖公布，成立圓幣錢包科技有限公司（下稱圓幣錢包公司），並出任公司的董事會主席。圓幣錢包公司是一家運用最新金融科技的數碼錢包支付公司，成立的目的旨在幫助貿易企業解決跨境支付難及慢的痛點，及方便企業管理外匯風險。

圓幣錢包公司共有五個主要投資人，為從事金融科技行業或專注於科技或金融領域投資項目的基金，並各佔約20%股權，當中包括眾安、HashKey、 Bright Venture Investment、 Dragongfly Round及Eminent Vision。

陳德霖認為，目前跨境貿易面對的痛點包括匯率風險及支付難和慢，因此希望「以金融創新建造圓幣錢包系統，為這些痛點提供解決方案，希望能促進區內貿易，並進一步加強香港作為國際金融中心的地位」。

圓幣錢包是為了支持貿易企業支付之用，除了貿易支付常用的幣種，亦會推出一個以區內多種貨幣合成的記帳和支付單位「圓幣」。這相對於使用單一外幣作計價和結算而言，「圓幣」將有助亞洲地區的外貿企業管理外匯風險。圓幣錢包公司目前正在招攬核心團隊和建設科技平台，希望可以盡早將項目落地和推出。

記者：溫藹紅

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