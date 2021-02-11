恒指倒升17點 續企於100天線上 恒大拖低內房 蘋果相關股下跌
文章日期：2020年10月14日 16:35
習近平南下發表推進粵港澳大灣區言論，恒指今早高開159點見頂，最低曾跌150點，收市倒升17點或0.07%，報24667點，連續第二日收於100天線(24642點)之上，成交金額1537億元，較上日增加9.58%，是9月7日1582.42億元成交後最多；國指升42點或0.43%，報9920點。恒生科技指數收報7819點，升0.92%。
藍籌21隻升，27隻下跌，2隻無升跌。恒安（1044）升3.71%，收報57.3元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌5.3%，收報3.04元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.96%，收報573.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻77點；匯控（0005）跌3.02%，收報30.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低53點。
北水南下合計淨流入69.38億元，較上日減少6.99%，連續第5日流入，累計流入217.53億元。南水北上合計淨流出15.55億元人民幣，終止連續2日流入。
「ATM」創上市新高。騰訊（0700）創上市新高，見574元，收報573.5元，升2.96%；阿里巴巴（9988）創上市新高，見298元，收報297.6元，升1.92%；美團（3690）創上市新高，見283.6元，收報278.4元，升1.16%。
宣布大折讓配股的恒大（3333）曾跌最多18.92%，低見15.68元，跌穿配股價，據恒大通告顯示，16日才為配售完成日，今日成交金額升至68.2億元，是全市第三大成交。另外，跌幅計是2015年7月08日後最大跌幅，而收市價16.06元，是2020年9月25日後收市新低，當日報13.78元，連跌3日。
恒大配股，其他內房亦下跌，綠城中國（3900）收報14.22元，跌3.79%；寶龍地產（1238）收報5.81元，跌3.97%；禹洲（1628）收報3.16元，跌3.36%；奧園（3883）收報7.82元，跌3.22%；旭輝（0884）收報5.7元，跌3.55%。
蘋果推新iPhone，蘋果相關股普遍下跌，高偉電子（1415）收報5.28元，跌5.55%；瑞聲（2018）收報43.95元，跌1.12%；比亞迪電子（0285）創上市新高，見45.6元，收報41.85元，跌3.13%；富智康（2038）收報0.96元，跌6.8%，僅鴻騰（6088）收報3.58元，升14.01%；。相反，非蘋果相關股則上升，舜宇（2382）收報128.9元，升1.82%；小米（1810）收報23.25元，升2.42%。
比亞迪（1211）料首三季多賺1.29倍，股價創上市新高，見134.5元，收報134.5元，升4.26%；長城汽車（2333）創52周高，見13元，收報12.76元，升10.19%；廣汽集團（2238）收報7.1元，升6.61%；東風集團股份（0489）收報5.29元，升5.8%。
內地刑法修正案二審，擬加強打擊跨境賭博犯罪，濠賭股齊跌，新濠國際發展（0200）收報12.28元，跌5.1%；美高梅中國（2282）收報9.24元，跌1.28%；澳博控股（0880）收報8.41元，跌3.56%；永利澳門（1128）收報11.12元，跌5.92%；銀河娛樂（0027）收報51.4元，跌0.96%；金沙中國（1928）收報27.35元，跌3.53%。
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