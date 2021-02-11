習近平南下發表推進粵港澳大灣區言論，恒指今早高開159點見頂，最低曾跌150點，收市倒升17點或0.07%，報24667點，連續第二日收於100天線(24642點)之上，成交金額1537億元，較上日增加9.58%，是9月7日1582.42億元成交後最多；國指升42點或0.43%，報9920點。恒生科技指數收報7819點，升0.92%。