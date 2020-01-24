網絡開店平台SHOPLINE今起在ifc開設實體快閃店，為期6個月，每月會展出不同主題商品，首個月將與台灣品牌「海邊走走」合作，更首先出售兩款新產品。SHOPLINE香港區總經理韋百濤指出，年初已籌備設立實體店，認為今次選址人流暢旺，是一個很好機會，因此在疫情期間仍開店，已邀請多個店家參與快閃店活動，未來只要是合適地點，如民生區亦有興趣繼續開設快閃店。

他未有透過今次實體店的投資額，坦言不是為盈利而開設快閃店，品牌亦會負擔部分租金，希望可加強品牌知名度，累積O2O零售經驗。他續指，快閃店可出售各類產品例如12月可以聖誕節為主題，結合不同店家的產品，消費者可在店內選購聖誕禮物。由於今次海邊走走是台灣品牌，因此店舖由SHOPLINE全權負責，未來與本地店家合作，兩方可協商店舖設計等。

今次實體店設有商品直播區域，韋百濤指出，SHOPLINE加入直播功能約1個月，香港由今年疫情後才興起直播出售商品，暫時香港店家大多是由創辦人自行在直播推廣產品，公司亦會為店家聯繫KOL，協助發展直播業務。

另外，實體店內設有SHOPLINE店家專用順豐智能櫃，為網店顧客提供取件地點額外選擇，亦可吸引顧客流量及增加推銷機會。

至於第二、三季的新增店家趨勢，韋百濤指，中小型商戶繼續有興趣開設網店，店家人數仍有增長。

記者：蕭嘉聰

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