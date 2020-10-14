天星銀行（Airstar Bank）宣布，劉雪樵退任該行行政總裁並自上周六（10日）起擔任顧問，該行已委任姚文松為新任行政總裁。劉雪樵將持續支持天星銀行的長遠發展，同時會繼續擔任天星銀行的董事會成員，以及尚乘集團的副主席。

姚文松自2019年12月加入天星銀行擔任替任行政總裁，帶領團隊規劃多項業務發展，包括設定銀行商務拓展戰略、設計產品發展藍圖、開發不同的商業計劃等，均有助天星銀行正式開業營運，同時帶領團隊率先推出虛擬銀行中首個免文件貸款，顛覆傳統銀行運作模式，通過創新及高效的體驗獲消費者信賴。

姚文松擁有逾20年銀行及金融業界經驗，以及十多年擔任高級管理層和行政總裁的資歷，涉獵銀行業界多個範疇並擁有深厚經驗，包括零售銀行的風險管理、銷售與營銷以至開發嶄新金融科技產品等等。

該行又指，銀行創始股東小米集團（1810）及尚乘集團，以及銀行董事會對劉在過去兩年時間裡帶領天星銀行走過初創階段，作為香港銀行歷史上首批虛擬銀行之一，並於今年6月正式開業的卓越貢獻表示由衷感謝，尤其是劉在牌照申請、搭建管理團隊、帶領團隊在獲得牌照後13個月內成功開業等方面的巨大貢獻表示高度讚賞。

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