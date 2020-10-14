國家主席習近平南下深圳出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會，會上習近平表示，中國要深入推進粵港澳大灣區建設，深圳是重要引擎，認為廣東、深圳要對標國際一流，發展金融、研發、設計等服務業；要促進內地和香港、澳門融合發展，相互促進。

習近平指，當今世界進入百年大變局，經濟全球化受影響，保護主義、單邊主義提升，國際經濟、文化、政治格局深刻調整，世界進入動盪變革期。

習近平表示，要堅持黨對特區的領導，堅持中國特色社會主義制度，堅持「發展是硬道理」，全方位對外開放，提高「引進來」的吸引力和「走出去」的競爭力，堅持創新共贏，贏得主動權。

習近平又重申必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。又指粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是重要引擎，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平。

經濟方面，習近平稱，經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，認為經濟長期向好、市場空間廣闊，發展韌性強大，正在形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

習近平指，新形勢需要新擔當、呼喚新作為；新發展格局不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環；加強同「一帶一路」沿線國家和地區開展多層次、多領域的務實合作。

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