深圳經濟特區建立40周年慶祝大會今日舉行，會上國家主席習近平提到，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，將深入推進大灣區建設，港股一度倒升159點，惟升勢無以為繼，臨近半日收市再度向下，收市跌66點或0.27%，報24583點，成交金額911億元；國指升2點或0.02%，報9880點。恒生科技指數收報7772點，升0.3%。

傳匯豐被排除出售中國美元債的銀行名單，匯控（0005）累市，半日跌3.02%，收報30.5元，拖低恒指53點；其次為藥明生物（2269），跌4.1%，收報205.6元，拖跌大市23點。

ATM半日一度破頂，騰訊（0700）曾創上市新高，見570元，收報569.5元，升2.24%；阿里巴巴（9988）亦曾破頂，高見298元，收報296.2元，升1.44%；美團（3690）亦創新高，見283.6元，收報276.8元，升0.58%；小米（1810）收報22.85元，升0.66%。

藍籌中以恒安（1044）表現最好，升3.53%，收報57.2元。中石化（0386）表現最差，跌4.67%，收報3.06元，是跌幅最大的藍籌。

恒大（3333）公布，以先舊後新方式配股，配售價16.58元，半日收報16.08元，大跌16.86%。其餘內房股亦無運行，潤地（1109）跌3.5%，收報35.85元；碧桂園（2007）跌2.79%，收報9.76元；中海外（0688）跌2.32%，收報19.78元。

中國在刑法修正案草案中擬將招攬公民出境賭博作為打擊目標，濠賭股受壓。澳博控股（0880）收報8.45元，跌3.1%；永利澳門（1128）收報11.3元，跌4.4%；銀河娛樂（0027）收報51.15元，跌1.45%；金沙中國（1928）收報27.7元，跌2.29%。

蘋果推出新iPhone，蘋概股普遍向下，比亞迪電子（0285）先升後跌，曾創上市新高，見45.6元，收報42.9元，跌0.69%； 瑞聲（2018）收報43.65元，跌1.8%；高偉電子（1415）收報5.3元，跌5.19%；富智康（2038）收報0.98元，跌4.85%。

受惠內地政策，風電股向上。金風科技（2208）一度大漲21.85%，高見9.2元，收報9.11元，升20.66%；龍源電力（0916）升4.89%，報5.58元；大唐新能源（1798）升2.54%，收報1.21元。

汽車股有支持，其中比亞迪股份（1211）創上市新高，高見134.3元，收報131元，升1.55%；吉利汽車（0175）收報16.66元，升1.46%；廣汽集團（2238）收報7.08元，升6.31%；東風集團股份（0489）收報5.34元，升6.8%。

其他報道

Netflix停止美國推免費試用計劃

內地股市低收 滬指跌0.54%

一個月HIBOR跌穿0.4厘 見一個月低位

刑法修正案二審 擬加強打擊跨境賭博犯罪 濠賭股齊跌 金沙曾見半年低

影院營運商AMC否認考慮破產 擬股權集資

騰訊據報擬增持環球音樂股權

東風飈逾半成 創業板IPO申請獲深交所受理

外媒指卓越商企以上限10.68元定價

比亞迪再破頂 料首三季多賺1.29倍