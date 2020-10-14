【有片：選股王】獲券商唱好 中外運動力頗強
文章日期：2020年10月14日 12:23
恒指跌66點，收報24583點，成交金額911億元。港股高開回順，主要在24500點至24700點水平上落。科技股強勢，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）齊創新高，帶動恒科指升0.3%。周一大升的內銀股今早先跌後回升，與以往升勢一日遊有點不同，有分析指盈利或在今年第2季度見底。9月汽車銷售強勁，長汽（2333）升10.2%，比亞迪（1211）和吉利（0175）升1.5%，東風（0489）獲批回A升6.8%。
蘋果推出4款新機，HomePod Mini和MagSage無線充電器，蘋果股價回落2%，手機設備股今早多高開回順，但鴻騰精密（6088）則飈升15%。
美國總統特朗普擬取消光伏雙面電池板關稅減免，但光伏股此前已大幅回吐，今早反而向好。風電股更強，全球風電行業年會在北京舉行，會上發表「風能北京宣言」，提出保證年均新增裝機5000萬千瓦以上。2025年後，中國風電年均新增裝機容量應不低於6000萬千瓦，到2030年至少達到8億千瓦。金風科技（2208）飈升20%。
中外運（0598）近期反覆上升，今早更升破前高位，動力頗強。集團日前指已建立全國性冷鏈物流網絡，能受惠於當前快速增長的新鮮、食品電商勢頭。此外，中外運一直少有分析員留意，但近期獲中信、交銀唱好，指集團可受惠於跨境電商，而同業嘉里物流（0636）也不斷創新高，有條件追落後。
張兆聰