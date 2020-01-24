蘋果公司在本港時間周三凌晨發布最新款iPhone 12系列，當中5G版iPhone 12 mini售價5999元起。隔晚公司股價在美股交易時段收跌2.7%，惟收市後時段回升0.13%。

今次蘋果公司推出歷來第一代5G智能手機，有4款型號選擇，包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max，當中iPhone 12維持6.1吋屏幕，而iPhone 12 mini為5.4吋屏幕、全球最細的5G手機。

售價方面，mini由699美元（香港售5999港元）起，將於11月6日起接受預訂，11月13日起發售。iPhone 12售799美元（香港售6799港元）起，Pro以999美元（香港售8499港元）起，均將本港時間周五晚接受預訂，10月23日起發售。Pro Max則標價1099美元（香港售9399港元）起，最貴512GB售價11899元，也是11月6日接受預訂。

蘋果概念股普遍向下，比亞迪電子（0285） 現報44.55元，升3.13%；瑞聲（2018）現報44.05元，跌0.9%；高偉電子（1415）報5.24元，挫6.26%；富智康（2038）報1.01元，跌1.94%。

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