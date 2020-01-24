恒指今早高開159點或0.65%，報24808點，成交金額97億元；國指今早高開83點或0.85%，報9962點。恒生科技指數開市報7878點，升1.68%。

藍籌28隻升，16隻下跌，6隻無升跌。港鐵（0066）升3.84%，報40.6元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.33%，報104.6元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.05%，報82元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點；匯控（0005）跌1.75%，報30.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。

蘋果推新iPhone。手機設備股方面，瑞聲（2018）跌0.22%，報44.35元；舜宇（2382）升1.9%，報129元。比亞迪電子（0285）開市報45.5元，升5.32%；創上市新高，見45.5元，

恒大（3333）以最大折讓配股，集資額僅銷售推介規模約4成。恒大開市報16.5元，跌14.68%。

路透報道中證監未批螞蟻上市，查支付寶獨家發售戰投基金。阿里巴巴（9988）開市報298元，升2.05%；創上市新高，見298元。

傳匯豐被排除出售中國美元債的銀行名單。匯控跌1.75%，報30.9元。

中汽協公布9月汽車總產銷按年升14.1％和12.8％。汽車股向上，吉利汽車（0175）開市報16.92元，升3.05%；比亞迪股份（1211）開市報132.3元，升2.56%；創上市新高，見132.3元，華晨中國（1114）開市報7.32元，無升跌；廣汽集團（2238）開市報6.77元，升1.65%；東風集團股份（0489）開市報5.24元，升4.8%；長城汽車（2333）開市報13元，升12.26%；創52周高，見13元，北京汽車（1958）開市報3.28元，升1.23%；慶鈴汽車股份（1122）開市報1.32元，無升跌；見52周低1.32元。

「ATM」齊齊破頂股，騰訊（0700）開市報568元，升1.97%；創上市新高，見568元，阿里巴巴開市報298元，升2.05%；創上市新高，見298元，美團（3690）開市報283.6元，升3.05%；創上市新高，見283.6元。

其他破頂股還包括申洲國際（2313）開市報139.3元，升3.03%；創上市新高，見139.3元。

其他報道

恒指高開159點 恒大跌14% 「ATM」齊創上市新高

滬深三大指數低開 上證跌0.18%

恒指復市 習近平南下 港股ADR升117點 留意手機股、恒大

恒大以最大折讓配股 集資額僅銷售推介規模約4成

美股終止4連升 道指跌233點

金管局再沽出46億港元 銀行體系結餘升穿3000億港元