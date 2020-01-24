恒指復市 習近平南下 港股ADR升117點 留意手機股、恒大
文章日期：2020年10月14日 08:59
港股昨日因颱風休市，美股隔晚終止4連升，港股ADR升117點或0.48%，報243767點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升3.03%，折合報573.88元；匯控（0005）跌2.55%，折合報30.65元；建行（0939）跌0.12%，折合報5.29元。
美期現升0.21%至0.43%，日股現跌0.16%，韓股現跌0.05%，澳股現跌0.16%。
今日焦點股份可留意：
習近平南下，留意會否作出演講。
蘋果推新iPhone 12最低價為799美元，較小版本的iPhone 12 mini最低價為699美元iPhone 12 Pro，最低價為999美元；以及iPhone 12 Pro Max，最低價為1,099美元。蘋果股價隔晚向下，留意手機設備股。
恒大（3333）以最大折讓配股，集資額僅銷售推介規模約4成。留意恒大及一眾內房。
路透報道中證監未批螞蟻上市，查支付寶獨家發售戰投基金。留意阿里巴巴（9988）。
傳匯豐被排除出售中國美元債的銀行名單。留意匯控（0005）。
中汽協公布9月汽車總產銷按年升14.1％和12.8％。留意汽車股、比亞迪（1211）。
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