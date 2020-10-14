港股昨天因颱風休市，亞洲區內股市偏好，中國外貿數據強勁，內地A股先回後漲，有利港股延續升勢。內地車市持續復蘇，新能源車火熱，比亞迪股份（1211）即使累積升幅已巨，依然可以收集。

昨天，滬深300指數收報4839點，升0.33%；創業板指數升0.26%，保持升勢。不過，兩市成交合計減少近一成半至8349億元人民幣，熾熱氣氛稍為降溫。走勢上，近3個月滬深300在4550至4900點上落，月內從低位回升已逼近區間高位，且看能否突破；創業板指數周一現突破旗形走勢，有望組織升浪，回調守住2720點。

滬指月內回升至區間高位 觀望突破

乘聯會公布9月份數據，全國乘用車市場零售按年增長7.3%，連續3個月約8%的近兩年最高增速，按月增12.1%；期內新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛，按年上升99.6%，按月升24.1%，當中，上汽通用五菱銷量稱冠，比亞迪居次，特斯拉中國緊隨，三大車廠形成三足鼎立局面。

事實上，比亞迪盈利持續改善，公司日前向上修正業績預計，今年首3季淨利潤介乎34億至36億元人民幣，按年增長116%至129%，此前預計增79%至91%；預計變動主要是第3季新能源汽車銷量快速觸底反彈，全新旗艦車型「漢」一上市就成為高端新能源車的熱銷車型，訂單數量、銷量持續增長；手機部件及組裝業務規模進一步擴大，盈利能力提升。花旗發表報告上調比亞迪2021年及22年盈利預測，目標價升至175元，維持買入評級。

比亞迪盈利續改善 大行上調目標價

此外，日前召開的國務院常務會議通過《新能源汽車產業發展規劃》，明確將在多個領域上支持新能源汽車產業加快發展步伐。深圳綜合改革試點方案出台，賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，支持推進改革開放。比亞迪總部設於深圳市，將受惠多項政策扶持發展。

130元阻力大 候10天線附近吸

股價方面，比亞迪與新能源車概念如恒大汽車（0708）、雅迪（1585）下半年來錄得以倍計升幅，升幅龐大。

走勢上，比亞迪130元關口阻力大，近日在多重利好消息下也未能突破，可候10天線附近吸納（現約121元），止蝕位放在20天線（現約112元）。

[劉思明 數據尋寶]