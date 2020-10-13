不少香港人或計劃移居到英國，除了蟬過別枝後可能要轉行外，如何令僱主留下印象亦很重要。儘管香港受過殖民地時代的洗禮，但中心思想仍是以華人為主。在英國打工之前，還有些文化是要適應的。

首先是寫CV。若有對比過英美與中文求職信的話，不難發現前者在於表現自信與獨立思想，簡單的事往往用華麗辭藻去鋪墊，後者則貴乎謙卑及表示願意學習，不太花巧、表現紮實則屬上品。

在英國土生土長、專門撰寫程式的朋友表示，或許兩者分別是來自西方與亞洲文化之差異。他笑言，西方奠基於個人主義（individualism），喜愛誇讚自己，甚至有點自大，表現得自己有多厲害，而亞洲則著重集體主義（collectivism），不多強調自己，說話或留餘地，重視群體。他認為若在英國向某公司推薦一人，一旦該人表現如何，例如酗酒、吸毒等，皆屬該人過失，推薦者責任不大，因每人都是獨立個體。若想在英國容易謀得高就的話，參考英式求職信時便不止看其文句，還須浸養於其文化。

有見疫情令許多人失業，BBC亦特意訪問數位著名企業管理層，包括網店Not On The High Street、求職公司Robert Walters、網銀Monzo等，分享他們對求職者的冀盼，對於慣常出入於香港中環地帶的人，則不覺新奇。總結而言，受訪管理層希望求職者要有自信、志氣，是好的team player，能因過往的工作履歷而自傲，在相關行業建立人脈，失業時有進修，或肯做慈善工作幫助弱勢。

略加補充，英國人經常飲酒消遣應酬，要建立人脈，要有心理準備多到酒吧或參加派對。而比起亞洲文化的服從，英國則重視獨立思考，樂於表現自己，同時又能與其他人融洽相處。而英國公司招聘時，都會留意求職者做過甚麼慈善工作，遠比香港重視，愈與社會接軌愈是好事。

驟聽也許是老生常談，但到實踐的時候，可能是另一回事，尤其多少要洗掉自己身上部分的亞洲味。民間常說人離鄉賤，若離不開自己的溫室，抱有原來的習性思想的話，生活自然一直艱難下去。

賈文清

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