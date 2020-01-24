國際貨幣基金組織（IMF）公布最新《全球經濟展望》報告，預期香港今年全年的經濟增長率為-7.5%，比4月份時報告調低2.7個百分點，明年經濟的增長為3.7%，比4月時下調0.2個百分點。IMF預期，香港今年失業率為5.2%，明年失業率為4.4%，今年通賬為0.3%，明年為2.4%。

中國今年唯一預期有正增長的經濟體，IMF預期今年增長1.9%，比6月份的報告上調0.9個百分點，而明年則預期增長8.2%，與6月時預期不變。報告指，中國經濟增長比大部分發展中國家為強，在4月解除封鎖後，經濟回復正常的速度超過預期，第二季GDP在強勁的政策和出口支持下有驚喜。

IMF對今年各大主要經濟體的預期有所上調，但同時降低明年復蘇的預期。全球經濟增長今年全年預期為-4.4個百分點，比6月預期上調0.5個百分點，明年預期增長5.2個百分點，比6月預期下調0.2個百分點。IMF預期美國全年經濟增長為-4.3%，比6月預期上調3.7個百分點，明年預期增長3.1%，比6月預期下調1.4個百分點；歐元區預期全年經濟增長為-8.3%，比6月預期上調1.9個百分點，明年預期增長5.2個百分點，比6月預期下調0.8個百分點。

IMF經濟顧問兼研究部主管Gita Gopinath表示，IMF繼續預期今年經濟出現嚴重經濟退，上調今年全年預期是因為發達經濟體經濟數據在第二季開始有所改善，並在第三季有更強的復蘇跡象。不過，疫症離完結的時間尚遠，經濟前存在巨大不確定性。病毒正重新流行重新帶來封城措施，若加上疫苗研發受阻，將嚴重損害經濟活動，並可能因為金融市場動盪而加劇。不過各國提供近12萬億美元的財政措施，加上注入流動性，有助防止金融災難發生。

IMF指出，疫情對經濟很可能會留下中期影響，勞動市場需要時間恢復，投資因為不確定性和資產負債表的問題受阻，失學影響人力資本，IMF預期經濟在2021年反彈後，中期內每年增長會漸漸放緩至3.5%。

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