螞蟻集團上市原本火速推進，但近期似進展遇阻。路透社今日引述消息人士報道，中證監正調查螞蟻上市是否涉及潛在利益衝突，因此延遲了放行時間。報道指出，事件涉及支付寶獨家提供螞蟻新股戰投基金認購。該名消息人士指出，仍不清楚事件後果，但相信不會影響到公司是否能上市。

螞蟻集團發言人回覆本報，稱螞蟻的上市流程正在兩地有序推進，沒有預設的時間表，任何關於時間表的猜測都沒有事實依據。

事源螞蟻是次上市的科創板招股部分，共引入8隻上市開放型基金作為戰略投資者。散戶可通過認購基金，間接投資螞蟻新股。而其中有5隻戰投基金易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐，僅能透過螞蟻旗下平台支付寶（Alipay）認購。該名消息人士指出，中證監正調查事件中支付寶的角色，或涉及潛在利益衝突。

路透報道，中證監本月曾發文，強調互惠基金分銷商應避免分銷與自身業務相關的產品，以避免利益衝突。而螞蟻新股戰投基金市場反應熱烈，多間內媒曾報道，自5隻戰投基金開放認購以來，已錄得超過1000萬名內地散戶認購，部分在數日內便額滿無法認購。

該報道續引述消息人士指出，因中證監遲遲未放行，令螞蟻在港交所的上市聆訊也要推遲。報道指出，螞蟻本計劃約3周前、於9月24日進行港交所聆訊，在十一長假之後便上市。雖然現時計劃擱淺，但亦有消息指出，螞蟻仍希望可在未來數日進行港交所聆訊。

中證監未有回覆路透查詢。港交所拒絕置評。

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