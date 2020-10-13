恒大擬發新債為本周五到期債務再融資
文章日期：2020年10月13日 17:46
《彭博》報道，中國恒大團（3333）面對本周五逾百億元債券到期，其境內核心子公司正努力重返境內市場融資。根據深交所網站周一的公告顯示，恒大擬發行不超過21億元人民幣的公司債，期限5年、附第3年尾發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。到周二下午其再發公告，因市場變化劇烈將簿記建檔時間延長兩小時，恒大9月債務風波發酵以來，是次發債再融資備受關注。
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據報道指，是次發債的詢價範圍介乎5.5%至7.5%，相較當前二級水平有折讓。彭博數據顯示，將於2023年到期的「19恒大01」和將於2024年到期的「19恒大02」，在今天的買價孳息率都在11%以上。是次發債主要用於償還周五到期的25億元公司債「15恒大05」，當天還將有一隻餘額約80.8億元的公司債「15恒大04」到期。恒大地產9月份發行了規模40億元的債券，募集資金用途就是擬償還這兩隻即將到期的債券。恒大暫時未回覆彭博的查詢。
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