傳匯豐被排除出售中國美元債的銀行名單 料周三確定債券發行價
文章日期：2020年10月13日 17:39
據彭博報道，匯控（0005）自2017年以來，首次被排除在出售中國主權美元債券的銀行名單外。報道引述知情人士指，中國已僱用了13家金融機構，擬在本周出售60億美元（465億港元）債券，其中包括4家中國貸方機構，及外資銀行如美國銀行、花旗集團及渣打銀行。中國財政部未有就彭博查詢作出回應。
報道稱，預計中國政府最早有望於周三確定60億美元債券的發行定價，或為下個月美國總統大選帶來動盪。據彭博上周報道，中國財政部正尋求通過多部分債券籌集約60億美元，其中可能包括3年、5年、10年及30年期債券。中國財政部沒有作出評論。
彭博引述匯豐香港發言人表示，該行不會對任何具體交易作出評論，但指「匯豐作為在中國發行G3債券的領先外資銀行，將致力於支持我們的客戶和中國資本市場的開放」，又稱「與財政部保持著良好的持續合作關係」。
匯豐早前被指因向美國司法部提供起訴華為的證據，導致華為首席財務官孟晚舟於加拿大被捕，及後又因未能快速支持港區國安法而受批評。另外，官媒《環球時報》上月指匯豐或被列入中方《不可靠實體清單》。
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