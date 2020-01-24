中汽協﹕9月汽車總產銷按年升14.1％和12.8％
文章日期：2020年10月13日 17:29
中國汽車工業協會（中汽協）公布，9月汽車總產量和總銷量分別達252.4萬輛和256.5萬輛，分別按年升14.1％和12.8％，而按月分別升19.1％和17.4％，稱截至9月，汽車產銷已連續6個月呈現增長，而其中銷量已連續5個日增速保持在10％以上。
而累計1至9月的產量和銷售分別達1696萬輛和1712萬輛。按年分別跌6.7％和6.9％，跌幅較1至8月分別收窄2.9和2.8個百分點。乘用車方面，9月產量和銷售分別達204.5萬輛和208.8萬輛，按年分別升9.5％和8％，而按月分別升20.8％和19％。
而商用車產量和銷量分別達47.9萬輛和47.7萬輛，按年分別升39％和40.3％，而按月分別升12.7％和10.6％。當中客車，貨車均呈增長，而貨車在本年度第6次刷新當月紀錄。而商用車累計1至9月的產量和銷售分別達373.5萬輛程374.1萬輛，按年分別升21.5％和19.8％，增幅分別按月擴大2.2和2.5個百分點。
而新能源汽車產量和銷售分別達13.6萬輛和13.8萬輛，按分別升48％和67.7％，中汽協指，增長得益於政府對新能源汽車消費的支持，以及企業的有力舉措，稱新能源汽車市場規模穩中有升，而9月的新能源汽車的產銷刷新該月的歷史紀錄。而純電動汽車產銷分別達10.7萬輛和11.2萬輛，分別按年升40.0％和71.5％；插電式混合動力汽車產銷達2.9萬輛和2.6萬輛，按年分別升89.5％和53.9％。
而9月的汽車出口達9.9萬輛，按年升10.7％，按月升39.1％，而乘用車的出口達7.5萬輛，按年升14.7％；而商用車出口達2.4萬輛，按年跌0.3％。而累計1至9月的汽車出口達61.9萬輛，按年跌17.2％，而乘用車的出口達46.2萬輛，按年跌11.1％；而商用車的出口達15.7萬輛，按年跌31.2％。
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