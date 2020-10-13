人民銀行公布，建立非銀行支付機構行業保障基金，用於化解和處置支付機構未能支付客戶備付金的風險，並起草徵求意見稿。支付機構向人行全額交存的客戶備付金，將會作為支付機構的清算保證金，人行按季將保證金的利息劃入基金。

客戶備付金，是指支付機構預收其客戶的待付資金。當支付機構被注銷、解散或者被宣告破產時，支付機構的資產無法完全彌補客戶備付金缺口；支付機構出現重大風險且無法彌補客戶備付金缺口，或其他可能嚴重危及社會公共利益和金融穩定的情形，經中國人民銀行批准，可以使用基金用於償付客戶備付金。

計提比例將會按照機構的評級確定，區間為9.5%至12%，當基金總額達到10億元人民幣、或支付市場遭受重大突發風險或者不可抗力和經中國人民銀行批準，可暫停計提。

人行指，客戶在支付機構的備付金規模不斷擴大，支付機構挪用客戶備付金的風險事件時有發生，對行業發展和金融穩定造成負面影響。部分支付機構因重大違規、經營不善等問題被注銷許可、解散或破產時，由於缺乏配套的救濟保障機制，如果其客戶備付金存在缺口。人行設立基金，確保支付機構遭遇風險事件出現備付金缺口時，可最大限度減低對其客戶的影響。

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