中國出口管制法草案三審 涉及技術資料等數據
文章日期：2020年10月13日 17:00
中國出口管制法草案三審稿今日(13日)提請全國人大常委會會議審議，草案三審稿進一步強化維護國家安全和利益的屬性與功能，並明確出口管制物項範圍，包括物項相關的技術資料等數據。
此前，全國人大常委會分別對出口管制法草案進行了初次和二次審議，對管制政策、管制清單、管制措施、法律責任等方面進行規定。草案三審稿提出，國家出口管制管理部門適時發布有關行業出口管制指南，引導出口經營者建立健全出口管制內部合規制度，規範經營。
對於有意見指，出口國家禁止出口的管制物項，或者未經許可出口管制物項，除給予行政處罰外，構成犯罪的還應當依法追究刑事責任。對此，草案三審稿規定，違反規定，出口國家禁止出口的管制物項或者未經許可出口管制物項的，依法追究刑事責任。
另外，草案三審稿亦規定，任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益的，中國可以根據實際情況對該國家或者地區對等採取措施。
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