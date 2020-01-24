乘聯會公布9月國內乘用車公告，乘用車銷售達191.0萬輛，按年升7.3%，按月升12.1%。累計1至9月全國乘用車銷售達12.92百萬輛，按年跌12.5%，減少約184.7萬輛，主要是受到農曆新年偏早和疫情因素對第一季度影響208萬輛，第二季度零售按年損失有17萬輛，和第三季度的7至9月出現增量有38萬輛。而累計1至9月銷量按月跌幅收窄3個百分點，則反映行業的回暖趨勢。

9月豪華車銷售按年升約33%，按月升約5%，佔全市場比重保持約15%的歷史高位；自主品牌銷售按年升約1%，按月升16%。主流合資品牌銷售按年升7%，按月升12%。出口方面，9月乘聯會乘用車整車和CKD（全散件組裝）出口量達6.2萬輛，按年升32.8%。其中自主品牌出口達到5.7萬輛，按年升134%。而9月廠家批發銷量達206.1萬輛，按年升8.5%，按月升18.7%。但累計1至9月批發銷量達13.11百萬輛，按年跌12.5%，減少了188萬輛。

新能源乘用車9月的批發銷量突破12.5萬輛，按年升99.6%，按月升24.1%，當中插電混動銷量達2.2萬輛，按年升55%。純電動的批發銷量達10.2萬輛，按年升105%。乘聯會指，9月新能源車市多元化發展，上汽通用五菱銷量達2.4萬輛、比亞迪達1.9萬輛、特斯拉中國達1.13萬輛，名列新能源三強。

乘聯會預計，第四季度國內新能源車將錄得增長。

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