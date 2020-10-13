中美科技戰愈演愈烈，為了抗衡美方，中國正加速推進國內半導體行業。《金融時報》報道，中國訊息供應商企查查數據顯示，今年首9個月，有逾1.3萬間中國企業註冊成為半導體公司，單計9月份註冊量已大增逾三成。不過，不少企業是「門外漢」，對半導體產業毫無經驗。

以中國汽車零件商上海新朋實業為例，新朋實業於7月時註冊為半導體製造商，自去年底起，該公司已在北京、上海、南京、天津及佛山等半導體廠投資逾4億人民幣。另外，由水產業務轉變為在線遊戲公司的大連晨鑫網絡科技亦在5月表示，擬支付2.3億人民幣，收購一家上海半導體公司51%股權。

香港城市大學教授Douglas Fuller表示，企業大舉進攻半導體行業，動力來自於「補助，或獲取補助的希望」。

中科院院長白春禮早前接受訪時表示，中國需要在先進半導體及製造設備上投資更多，以免遭美國在從技術上「扼殺」(strangled)。雖然愈來愈多公司盲目加入半導體行業會帶來風險，但上海信息服務業行業協會秘書長陸雷曾指出，「不該將這視為浪費，應將其視為發展一個產業必須付出的代價。這是一個自然的過程，必須有數量才能達到質量」。

此前有外電報道，中國「十四五」規劃中，計劃在2021至2025年大力支持發展第三代半導體產業，而國家主席習近平亦承諾，至2025年，向包括無線網絡、AI等的技術領域，投放約1.4萬億美元(約10.92萬億港元)。

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