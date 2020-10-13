仿製藥公司先聲藥業（2096）今起招股，定價每股12.1元至13.7元。每手1000股，入場費13838.05元。公司全球發2.606億股，香港公開發售約佔一成，國際配售約佔九成，集資額介乎31.5億元至35.7億元之間。招股期至下周一（19日）中午12時截止，預計10月27日掛牌。

根據招股書，先聲藥業於2007年在紐交所掛牌，於2013年私有化退市。先聲藥業旗下有10種已面世的主要產品，包括應用於癌症的注射液恩度、應用於急性腦梗塞的注射液必存等。於全部產品中，有7種產品被納入國家醫保目錄甲類，28種被納入國家醫保目錄乙類。

公司於招股書中指出，未來將以「高壁壘仿製藥/首仿藥」為主要開發方向，研究領域則將專注於腫瘤疾病、中樞神經系统疾病、自身免疫疾病領域。公司的在研仿製藥產品管線中有17種在研藥物，其中包括生物藥貝伐珠單抗，現時已進入III期臨床試驗，其餘則全部為化學藥。創新藥產品管線中則有近50種在研藥物。

公司今年首6個月錄得收入19.25億元人民幣（下同），按年跌20%。半年錄得利潤1.85億元，按年跌60%。期內公司逾九成收入來自藥品銷售，其餘來自推廣服務收入。按治療領域分，上半年腫瘤藥及自身免疫藥各貢獻29.8%藥品銷售收入，其次為抗感染產品，貢獻11.7%收入。

先聲藥業上市前融資輪投資者包括新加坡政府投資公司淡馬錫，復星醫藥（2196）旗下投資公司，摯信資本（Trustbridge Partners），中信銀行（0998）旗下基金。此外，早年國開發展基金亦曾對公司注資。

公司本次上市則引入7名基石投資者。分別為高瓴資本、江北產投、深創投、清池資本、奧博資本、香港私募銳智資本（Sage Partners）及美國私募Jericho Capital。

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