美國威斯康星州經濟發展合作局（WEDC）表示，由於鴻海去年未能在位於該州的工廠僱用足夠數量且符合條件的全職員工，因此不能獲得該州的稅收抵免優惠。是次為該工廠連續第二年未能實現其目標。

威斯康星州於2017年與鴻海旗下富士康簽署一份合同，將獲得近40億美元（約312億港元）的州和地方稅收優惠，用於建設價值100億美元的液晶顯示屏製造工廠，並計劃聘請1.3萬名員工。另外，根據雙方協議，富士康需要在去年僱用至少520名符合要求的全職工人，才能獲得470萬美元的州稅收抵免；倘富士康去年僱用超過2080名符合條件的全職員工，則可獲得最高1910萬美元的稅收抵免。按照協議，符合條件的僱傭員工人數必須由第三方審核機構進行審核。

富士康方面發表聲明稱，該公司去年已經實現聘用超過520人的目標，並在該州投資7.5億美元，故對WEDC的決定表示「失望和驚訝」，並認為有關決定對雙方開展真誠的談判造成了威脅。

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