蘋果即將推出新iPhone，而亞馬遜亦將舉行Prime Day活動，科技股急升帶動隔晚美股向上，標指、納指更見逾1個月最大升幅，而三大指數亦升至逾1個月新高。在連升四日後，今早香港時間9時30分左右，外電指美國刺激計劃談判仍陷僵局，眾議員被告知本周料不會投票，美股道指期貨曾跌最多0.51%，目前三大指數期貨跌幅均收窄，道期跌0.15%，標期跌0.19%，納期跌0.062%。

道瓊斯工業平均指數收漲250點，升幅0.88%，報28837點。標普500指數收漲57點，升幅1.65%，報3534點。納斯達克綜合指數收漲296點，或2.56%，報11876點。

三大指數見逾1個月高，標指、納指更見逾1個月最大升幅。道指曾升最多1.3%，是10月7日後最大升幅，收市價是9月2日後收市新高，連升4日，累升1064點。納指曾升最多3.33%，是9月9日後最大升幅，收市價是9月2日後收市新高，連升4日，累升721點。標指曾升最多2.09%，是9月9日後最大升幅，收市價亦是9月2日後收市新高，同樣連升4日，累升173.27點。

科技股方面，蘋果收市報124.4元，升6.35%，谷歌母公司Alphabet收市報1564.59元，升3.58%，亞馬遜收市報3442.93元，升4.75%，Facebook收市報275.75元，升4.27%。

蘋果曾升最多7.02%，是2020年7月31日後最大升幅，高見125.18美元，是9月3日128.84美元後最高。收市報124.4美元，是9月2日後收市新高，連升2日，累升9.43美元。

亞馬遜曾升最多6.38%，是7月31日後最大升幅，高見3496.24美元，是9月2日後最高，收市價計是9月2日後收市新高，連升2日，累升252.38美元。

歐洲STOXX 600指數收漲0.72%，報373點。德國DAX指數收漲0.67%，報13138點；法國CAC 40指數漲0.66%，報4979點；英國富時100指數收跌0.26%，報6001點。

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