聯合地產（0056）私有化聆訊上周五（9日）宣判，法官陳靜芬拒絕私有化提議。公司同日發公告指，將繼續尋求法律意見。根據判詞，陳官拒絕的兩大原因，分別為認為公司擬定的計劃股息不公平，以及投票因未能通過人數驗證（headcount test），因而無法公平代表所有小股東。惟獨立股評人David Webb今晚發文指出，陳官未有發現，人數驗證已在數年前從香港公司法中廢除。

就股東投票事宜，陳官於判詞中指出，要通過公司計劃，須同時滿足投票門檻，即75%小股東通過計劃、反對票不超過10%；以及人數驗證，即過半出席股東贊成，合共兩項條件。於判詞中，有大量分析亦針對人數驗證展開。

David Webb今晚在facebook發文，指無論陳官或其負責此案的資深大律師王鳴峰，以及其他兩名大狀，均未有發現人數驗證這一制度業已廢除。翻查資料，該制度已在2014年正式廢除。這一規定本要求上市公司在批准妥協或債務償還安排計劃下的決議，除須股東同意票數超過最低門檻，亦要有過半參與投票的股東支持動議，即「人頭過半」。實際上，當年Webb有份推翻此計劃，他當時「踢爆」有公司利用此方式扭曲投票結果，並指出其不符合「一股一票」原則。

不過，翻查判詞，陳官亦並非僅因未通過人數驗證，而直接否決聯合地產私有化提議。陳官指出，公司提供資料顯示，投票共計收到71票，但卻僅有43張匿名投票紙，未能確定人數驗證是否通過；而公司代表試圖解釋時，法庭發現多名股東重複填寫委任投票表格，負責點票的中央證券亦重複點票，公司未能對此情況給出解釋。她總結指，重複點票事項以及公司的態度，令法庭很難批准私有化。

此外，陳官亦指出，聯合地產給出計劃代價為每股1.92元，但其中包含高達公司支付的每股1.5元的計劃股息，未能解釋為何並非收購人、而為公司支付大筆資金完成私有化。她指出，公司在此事宜上對股東的解釋亦不夠全面。惟Webb就此則認為，若計劃或拒絕，小股東連獲分派股息的機會都沒有。