丘鈦科技：9月攝像頭模組銷售按年跌2.1%
文章日期：2020年10月12日 17:44
丘鈦科技（1478）公布，截至9月底，攝像頭模組銷售數量合計3731.7萬件，按年跌2.1%，按月升10.3%；指紋識別模組銷售數量合計842.2萬件，按月跌11.2%，按年跌39.7%。
800萬像素及以下攝像頭模組銷售數量1122.9萬件，按年跌16.7%，按月跌0.2%；1,000萬像素及以上攝像頭模組2608.8萬件，按月升15.5%，按年升5.9%，其中，3,200萬像素及以上攝像頭模組728.4萬件，按年升78%，按月跌2.8%。
屏下指紋識別模組357萬件，按年跌47.7%，按月跌14.4%；非屏下指紋識別模組485.1萬件，按年跌32.1%，按月跌8.7%。
公司指，攝像頭模組產品銷售數量環比增加主要由於客戶項目周期因素，而同比減少則主要由於受新型冠狀病毒疫情影響智能手機出貨數量同比下跌。
指紋識別模組產品銷售數量環比減少主要由於客戶項目周期因素，而同比減少則主要由於受新型冠狀病毒疫情影響智能手機出貨數量同比下跌。
其他報道
恒指升530點見近一個月高 升穿50、100天線 成交、北水大增
中國市場監管局：瑞幸咖啡中國等5企業遭罰款共1000萬人民幣
特首押後施政報告 恒指升489點 升穿50天線 多隻科指股破頂
林鄭押後公布施政報告 冀納入內地支持措施 恒指升幅擴大至逾480點