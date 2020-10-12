丘鈦科技（1478）公布，截至9月底，攝像頭模組銷售數量合計3731.7萬件，按年跌2.1%，按月升10.3%；指紋識別模組銷售數量合計842.2萬件，按月跌11.2%，按年跌39.7%。

800萬像素及以下攝像頭模組銷售數量1122.9萬件，按年跌16.7%，按月跌0.2%；1,000萬像素及以上攝像頭模組2608.8萬件，按月升15.5%，按年升5.9%，其中，3,200萬像素及以上攝像頭模組728.4萬件，按年升78%，按月跌2.8%。

屏下指紋識別模組357萬件，按年跌47.7%，按月跌14.4%；非屏下指紋識別模組485.1萬件，按年跌32.1%，按月跌8.7%。

公司指，攝像頭模組產品銷售數量環比增加主要由於客戶項目周期因素，而同比減少則主要由於受新型冠狀病毒疫情影響智能手機出貨數量同比下跌。

指紋識別模組產品銷售數量環比減少主要由於客戶項目周期因素，而同比減少則主要由於受新型冠狀病毒疫情影響智能手機出貨數量同比下跌。

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