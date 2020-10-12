蘋果即將於本月公布新iphone 12系列，蘋果著名分析師郭明錤指，iphone 12系列的售價為成功的關鍵點，指雖然5G的硬件升級是12系列的關鍵，但5G的服務尚未普及，因此售價是影響12系列的關鍵因素。 而12系列中，iphone 12的出貨比重最高，而售價成為最重要的觀察重點。郭明錤分析以下的三種情況。

第一個情況，若iPhone 12的售價低於iPhone 11 (起始價699美元)，則預測iPhone新機發布會後的供應鏈股價將持續上漲。第二個情況，若iPhone 12的售價較iPhone 11高0-100美元，便預測iPhone新機發布會後，部分投資人可能先行獲利，更多投資人將採取觀望態度并等待預購結果。而第三個情況是，若iPhone 12的售價較iPhone 11高100美元以上，則預測iPhone新機發布會後供應鏈股價將會修正。

郭明錤分析指，市場共識對12系列銷售樂觀，但建議投資人仍須密切關注不確定性，包括12系列在2020年第四季的零部件出貨預估無法反映真實需求，而12系列可能將會錯失部分歐美旺季需求，郭明錤分析，雖市場樂觀預期12系列部分需求將遞延到2021年的第一季，因此在2021年的第一季可望淡季不淡，但仍未發現到明確證據支持此論點。

而根據產業調研，iPhone 12 系列分別4個機型，分別是iphone 12 mini (5.4吋)、iPhone 12（6.1吋雙鏡頭）、iPhone 12 Pro (6.1吋三鏡頭) 和iPhone 12 Pro Max (6.7吋) 的出貨比重分別為20–25%、40–45%、15–20%和15–20%。iPhone 12 mini的售價雖較低，但無法滿足使用者普遍對大屏幕的需求。而iPhone 12 Pro與Pro Max雖規格較高，但售價較高。因此郭明錤認為iPhone 12在iPhone 12系列中擁有最高出貨比重合理。

記者：陳麗歡

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