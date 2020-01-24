恒指升530點見近一個月高 升穿50、100天線 成交、北水大增
文章日期：2020年10月12日 16:40
憧憬中央會在香港押後公布的施政報告中推出刺激經濟措施，恒指最多曾升583點或2.42%，高見24702點，是2020年9月17日24713點後最高，同時，亦一舉升穿50天線(24604點)及100天線(24639點)，連同成交金額大增，齊齊創逾一個月高，北水流入亦大增逾2個月最多。
恒指收市升530點或2.2%，報24649點，成交金額1402億元，較上日增加24.65%，是2020年9月18日1440.88億元成交後最多；國指升260點或2.71%，報9878點。恒生科技指數收報7748點，升3.27%。
藍籌43隻升，5隻下跌，2隻無升跌。小米（1810）升8.35%，收報22.7元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌1.6%，收報55.25元，是跌幅最大的藍籌同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。建行（0939）升5.58%，收報5.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻83點。
北水南下合計淨流入74.6億元，較上日增加164.49%，流入金額為今年7月8日87.96億元後最多，連續第4日流入，累計流入148.15億元。南水北上合計淨流入135.1億元人民幣，較上日增加19.91%，連續第2日流入，累計流入247.77億元。
施政報告似乎會與大灣區發展有關，金融股個別發展，中銀香港（2388）收報21.65元，升1.88%；匯控（0005）收報31.45元，無升跌；恒生（0011）收報117.6元，升0.26%；港交所（0388）收報376.8元，升1.29%。
科指跑贏恒指，成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報31.25元，升12.61%；跌幅最大的是貓眼娛樂（1896）收報13.06元，跌1.66%。
阿里巴巴（9988）平上市高位293元，收報292元，升2.03%；美團（3690）創上市新高，見282元，收報275.2元，升1.93%；金蝶（0268）創上市新高，見24.35元，收報23.9元，升3.24%；閱文（0772）創52周高，見67.6元，收報67.05元，升6.01%。
謝霆鋒入股，特步（1368）曾升17%見逾一年半最大升幅，收報2.89元，升15.14%。
威海市商業銀行 （9677）今日上市，定價3.35元。收報3.35元，無升跌。
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