內地媒體報道，國有資產監督管理委員會副主任翁傑明表示，從沒有在國企與民企兼併重組之間設置界限，支持相互兼併重組。翁傑明表示，要把握實事求是原則，只要兼併重組能提升企業競爭力，避免企業之間的無序競爭，適度提升產業競爭度，提升企業的國際競爭力，就應支持。

翁傑明表示，資本市場中國有企業是重要的組成部分。數據顯示，目前各級國有控股的上市公司大概佔A股市場的26%，市值大概佔36%左右。在國企改革三年行動當中明確提出，要通過推動國有企業上市，圍繞上市加大包括混改在內的各種改革力度，儘管對國企資產證券化率沒有具體指標，但方向是不用質疑的。上市公司是混合所有製改革的首要方式，也是推進企業內部治理的重要渠道，相信經過三年的改革，代表混合所有製重要特徵的國有資本絕對控股、相對控股，以及國有資本參與的上市公司會越來越多。

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