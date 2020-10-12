中金回歸A股 短線有望上試20元

港股今早明顯做好，恒指高開近百點向上，最多升逾500點，半日收報24608點，升489點或2.03%；國指升2.61%。成交暢旺，半日成交769億元。

科技、中資金融股領漲，恒生科技指數升近3%。美團（3690）升逾3%，小米（1810）升逾半成，中芯（0981）升逾一成。平保（2318）升近3%，建行（0939）、工行（1398）升逾半成。生物科技股做好，信達生物（1801）、+5205藥明生物（2269）升逾半成，另有部分汽車、服飾、中資電訊股向好。

表現強勁的科技、中資金融股，前者部分強勢創頂，入市要高位追入；後者則是低殘反彈為主，持續性存疑，更要審慎，當中，中資券商股走勢較佳，較為可取。中金公司（3908）將就回歸A股上市進行招股，股價跑贏同業。今年首9個月A股IPO集資額創10年新高，保薦機構的主承銷業務更趨集中，今年以來，IPO承銷金額排名首位為中信建投（6066），其次是中金；隨着未來料有更多獨角獸到A股市場上市，中金可以受惠。

股價方面，中金上周已率先突破50天線，今早進一步向上，短線有望上試20元關口；止蝕可放在50天線，現約18.2元。

劉思明

投資版副主編