特首林鄭月娥宣布，收到中央通知要求出席部委會議商討一系列中央支援特區政策，因此押後施政報告至11月底公布。時間上，亦在美國下月大選之後。今早星島日報已引述消息稱研究押後，恒指今早高開98點，當林鄭正式宣布後，恒指升幅最多曾達502點或2.08%，是10月5日後最大升幅，高位24621點，是9月17日後最高。

恒指半日升489點或2.03%，報24608點，成交金額768億元；國指升251點或2.61%，報9869點。恒生科技指數收報7726點，升2.98%。走勢上，恒指一度升穿50天線(24603點)。

藍籌40隻升，7隻下跌，3隻無升跌。工行（1398）升6.23%，收報4.26元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌1.23%，收報28元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。建行（0939）升5.58%，收報5.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻83點。

林鄭月娥提及大灣區、金融及創科，亦提到國際航運中心，而未聞國際金融中心。金融股個別發展，匯控（0005）收報31.45元，無升跌；恒生（0011）收報116.7元，跌0.51%；港交所（0388）收報379.4元，升1.99%。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報20.85元，升12.82%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）收報32.55元，跌2.54%。

多隻科指股破頂，包括美團（3690）創上市新高，見282元，收報278.8元，升3.26%；金蝶國際（0268）創上市新高，見24.35元，收報23.65元，升2.16%；閱文（0772）創52周高，見67.6元，收報67元，升5.93%

其他破頂股包括安踏（2020）創上市新高，見88.3元，收報87.45元，升1.75%；家鄉互動（3798）創上市新高，見5.82元，收報5.7元，跌1.21%；長城汽車（2333）創52周高，見11.76元，收報11.62元，升5.64%；藥明生物（2269）創上市新高，見214.4元，收報214.4元，升5.82%；百濟神州（6160）創上市新高，見193.1元，收報189元，升3.62%；啟明醫療（2500）創上市新高，見96.85元，收報93.6元，升4.86%。

謝霆鋒入股，特步（1368）曾升17%見逾一年半最大升幅，收報2.89元，升15.14%。

威海市商業銀行 （9677）今日上市，定價3.35元。半日收報3.35元，無升跌。

綠地香港（0337）公布，以72.6億元人民幣向綠地控股集團收購廣州綠地房地產開發有限公司。目標集團於廣東省持有35項物業，其中29項物業位於大灣區。半日收報2.56元，升0.39%。

龍光（3380）公布，9月合約銷售額約為人民幣130.6億元，按年增長46.4%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約824,000平方米，合約銷售單價約為人民幣15,620元。龍光地產收報12.34元，升1.15%。

彭博引述文件指，合景泰富（1813）分拆的合景悠活集團，開始為香港IPO評估投資者需求。公司計劃將所得款項的60%用於收購和投資；25%用於更新智能服務系統；10%用於多元化增值服務；5%用於一般營運資金。早前指IPO規模高達5億美元。收報11元，跌0.9%。

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