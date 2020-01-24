中銀香港（2388）公布，今天與另一家金融機構完成香港首筆離岸人民幣（「CNH」）定息兌美元擔保隔夜融資利率（「SOFR」）交叉貨幣掉期，以及首筆CNH定息兌港元隔夜平均指數（「HONIA」）交叉貨幣掉期，名義價值均為人民幣1億元，年期為一年。

中銀香港全球市場總經理王彤表示，香港作為主要的國際金融中心之一，致力與其他主要金融中心一起推進銀行同業拆息改革。隨著替代參考利率（「ARR」）逐步成為環球資本和衍生品市場的新基準，CNH 定息交叉貨幣掉期將提供新的衍生產品和對沖工具，以配合 SOFR 及 HONIA 的市場發展，有助機構和企業客戶在相關過渡期管理其利率風險。中銀香港很高興參與香港首筆 CNH 定息兌美元 SOFR，以及首筆 CNH 定息兌港元 HONIA交叉貨幣掉期，這標誌著香港衍生產品市場發展的另一重大里程。

此外，中銀香港於今年7月參與了首筆中央結算的HONIA利率掉期合約，HONIA是香港銀行同業拆息的備用參考利率。

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